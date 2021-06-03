شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل أعلى 18 ألف دولار للطن بدعم من انتعاش الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتلقى المعدن الصناعي دعما من الطلب العالمي القوي.



ومن جانبها، ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن النيكل يتمتع بطلب قوي من صناعتي الصلب والسيارات الكهربائية كما أن هناك نقصا في المعروض من المعدن مما يدعم بدوره الأسعار في المستقبل القريب.



هذا، وذكرت مجلة "فوربس" أن دولة إندونيسيا في طريقها للهيمنة على مخزون ضخم من النيكل يكفيها لتحقيق طفرة في صناعة البطاريات الكهربائية.



تجدر الإشارة إلى أن المدير التنفيذي لشركة "تسلا" "إيلون ماسك" قد أشاد في مناسبات مختلفة بإمكانات النيكل كمعدن صناعي واعد في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الفورية للنيكل بحلول الياعة 13:45 بتوقيت جرينتش عند 18133 دولارا لكل طن.