مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10698.30 نقطة

المناطق- الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 41.49 نقطة ليقفل عند مستوى 10698.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 410 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ولازوردي، ومتطورة، وريدان، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مشاعر ريت، واتحاد الخليج الأهلية، ورعاية، وملكية ريت، والتصنيع فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.23%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، ومتطورة، وتبوك الزراعية، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، وتبوك الزراعية، والعبداللطيف، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 257.06 نقطة ليقفل عند مستوى 24196.93 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 1341 صفقة.