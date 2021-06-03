شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع 2% بعد بيانات التعافي الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم الخميس بعد بيانات أفضل من المتوقع للتوظيف وقطاع الخدمات بالولايات المتحدة مما رفع الدولار وعزز التوقعات بأن تجدد أرقام اقتصادية قوية الحديث عن تقليص إجراءات التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

امتد تراجع الذهب إلى المعادن النفيسة الأخرى لتهبط أسعار الفضة والبلاتين أكثر من ثلاثة بالمئة.

وتراجع السعر الفوري للذهب 1.8 بالمئة إلى 1873.17 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ 20 مايو عند 1864.39 دولار. وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.9 بالمئة لتسجل 1873.20 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير إستراتيجيي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، "نخرج من الأزمة، البيانات تتحسن، ثمة بعض التضخم الذي قد يضغط على المكابح، لكننا اجتزنا الأسوأ.