3.25 مليار درهم صافي استثمار الأجانب في الأسهم خلال 5 أشهر

قفز صافي الاستثمار الأجنبي لغير العرب في أسواق المال الإماراتية إلى 3.25 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 بحسب الإحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مما يعكس حجم السيولة الأجنبية الكبيرة المتدفقة إلى الأسواق.

وتؤكد القفزة الكبيرة لاستثمارات هذه الشريحة من المستثمرين منذ بداية العام الحالي زيادة الثقة في تعاملات الأسواق الإماراتية التي باتت تصنف بكونها الأكثر جاذبية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وتعد نسب التوزيعات السنوية للشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية من أعلى النسب الموزعة على المساهمين في المنطقة مما يشكل عنصر جذب إضافياً للمستثمرين بالإضافة إلى العوائد التي يمكن تحقيقها للمستثمرين على المديين القصير والمتوسط.

وكانت قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في الأسواق المالية قد تجاوزت 41 مليار درهم عن أرباحها خلال العام 2020 وفقاً للإحصائيات الصادرة عن «هيئة الأوراق المالية والسلع».

2.94 مليار درهم

وأظهرت إحصائيات سوق أبوظبي أن صافي استثمارات الأجانب من غير العرب وصلت إلى 2.94 مليار درهم خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية شهر مايو/أيار من العام 2021.

وجاءت هذه القفزة في صافي الاستثمارات نتيجة عمليات شراء نفذها الأجانب غير العرب بقيمة 44.75 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقابل عمليات بيع بقيمة 41.807 مليار درهم مما يعني أن إجمالي قيمة تداولاتهم بلغت 86.559 مليار درهم بيعاً وشراء خلال فترة الرصد.

وبذلك فإن تداولات هذه الشريحة من المستثمرين شكلت نحو 38% من إجمالي التداولات في سوق العاصمة والتي بلغت قيمتها 227.63 مليار درهم بيعا وشراءً منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي.

311 مليون درهم

أما في «سوق دبي المالي»؛ فقد بلغ صافي استثمارات الأجانب غير العرب 311 مليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام 2021. فيما وصل قيمة مشترياتهم 7.30 مليار درهم فقد بلغت قيمة مبيعاتهم 6.99 مليار درهم.

وبلغ إجمالي قيمة تداولات الأجانب غير العرب في دبي 14.29 مليار درهم تقريباً بيعاً وشراء، شكلت نحو 30% من إجمالي التداولات في السوق البالغ قيمتها 47.8 مليار درهم بيعاً وشراءً. (وام)