شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 1030 وحدة بـ 2.22 مليار درهم في دبي خلال 5 أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6 مليارات درهم؛ حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 1194 مبايعة بقيمة 3.04 مليار درهم، منها 164 مبايعة للأراضي بقيمة 819.02 مليون درهم و1030 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.22 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المزهر الثانية تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 365 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 128 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 179 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 106 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.61 مليار درهم منها 80 رهن أراض بقيمة 1.32 مليار درهم و292 رهن فلل وشقق بقيمة 1.29 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 750 مليون درهم وأخري في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 320 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 368.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 52 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وعلى الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 946 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة الخميس تسجيل 273 مبايعة بقيمة 610.29 مليون درهم، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 174.94 مليون درهم و237 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 435.35 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المزهر الثانية تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 64 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 299.17 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 143.39 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 155.78 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 115 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 46 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 37.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الثانية بقيمة 19 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 5 ملايين درهم.