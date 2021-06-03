«طيران كندا» تستأنف رحلاتها في «دبي الدولي»

دبي: ”الخليج 365”

استأنفت شركة «طيران كندا» - وهي شركة طيران شريكة لمطارات دبي منذ فترة طويلة - عملياتها في «مطار دبي الدولي» مع وصول أول رحلة لها من تورنتو، بعد ظهر الأربعاء.

وتقوم شركة الطيران الكندية بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعية من دون توقف بين تورنتو ودبي، على متن طائرة Dreamliner 787-9 بثلاث مقصورات تجارية، وسعة إجمالية قدرها 298 مقعداً.

وتمثل الشركة الطريق الوحيد الذي يربط ما بين دبي وكندا، حيث كانت سجلت خدمة دبي- تورنتو أكثرمن 350,000 في حركة الركاب السنوية خلال عام 2019.