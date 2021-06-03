شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.65% بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70، فيما خسر رأس المال السوقي 2.61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.553 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10054 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2202 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12474 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3910 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، عند مستوى 3251 نقطة.