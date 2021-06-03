شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل – 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم جنرال موتورز (GM) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 62.00، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 56.95، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 62.0 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه