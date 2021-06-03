شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يخترق مقاومة مهمة – تحليل – 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، وذلك بعد نجاح السهم بجلسته السابقة في اختراق مستوى المقاومة المهم 376.65، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 376.65، ليستهدف مستوى المقاومة395.80.h

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد