شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، ليكسر السهم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرض السهم للضغط السلبي خلال تداولاته القادمة، وقد سجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.97% بما يعادل -3.08 نقطة ليستقر على سعر 313.23 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 319.00، ليستهدف مستوى الدعم 305.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط