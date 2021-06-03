شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يتراجع بفعل مقاومة عنيدة - تحليل – 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري والعنيد 231.80، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.95% بما يعادل -2.21 نقطة ليستقر على سعر 230.74 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 231.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 241.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه