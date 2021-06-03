شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يعاود الانخفاض – تحليل – 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هيوليت باكرد (HPQ) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك بعدما ارتفع السهم في جلسته ما قبل الأخيرة ليحاول تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه كان يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، كل ذلك يأتي في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأُثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 31.20، ليستهدف مستوى الدعم المهم 28.90 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط