الاقتصاد

أسعار النفط العالمية تواصل الارتفاع

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 5 ثواني - 4:00 مساءً, 3 يونيو 2021 م

المناطق - وكالات

واصلت أسعار النفط العالمية الارتفاع في تعاملات البيع الآجل متأثرة بزيادة الطلب وبدء حركة عجلة الإنتاج بعد فترة الركود التي صاحبت أزمة انتشار فيروس .
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.11 دولاراً أمريكياً، ما نسبته 0.15 % ليصل إلى 71.46 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.10 %، ما يعادل 0.07 دولاراً أمريكياً، 68.90 دولاراً للبرميل.

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