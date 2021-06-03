شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 3-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 3-6-2021، أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 49.15 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع، مقابل 49.15 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.93 جنيه للشراء، 52.36 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجارى الدولى 49.15 جنيه للشراء، 52.39 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي ثبت سعره عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.93 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.15 جنيه للشراء .

52.27 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.15 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

52.00 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.15 جنيه للشراء.

52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.90 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.48 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.