شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 71.82 دولار و69.27 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 71.82 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.27 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث علي التوالي، وسط توقعات بارتفاع الطلب علي الوقود.

وقرر المشاركون في الاجتماع الوزاري الـ17 لوزراء الطاقة فى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها (أوبك +) افتراضيا عبر الإنترنت، مواصلة زيادة المعروض النفطي العالمي وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث قرر الاجتماع في ختام أعماله الحفاظ على خطة (أوبك +) لزيادة الإمدادات النفطية تدريجيا حتى يوليو المقبل والتى تضيف مليوني برميل يوميا للمعروض العالمي، كما نبه إلى ارتفاع نسبة امتثال المنتجين الـ23 الأعضاء في (أوبك +) لخطط خفض الإنتاج بنسبة 114% فى مايو الماضي شاملة المكسيك.