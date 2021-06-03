شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت الجنوبية" تُدشن خط إنتاج بمصنع أسمنت جازان بطاقة 10 آلاف طن يومياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن إنشاء خط انتاج بمصنع أسمنت جازان بطاقة انتاجية 10 آلاف طن في اليوم ل‘حلاله محل خطوط الانتاج الحالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع البدء في انشاء المشروع في النصف الثاني من عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الكيميائية حققت صافي أرباح بلغ 175 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 183 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض إيرادات المبيعات بنسبة 3.9% وانخفاض كمية المبيعات بنسبة 1.8%، وكذلك ارتفاع المصروفات الادارية والعمومية بنسبة 14.4%، وانخفاض الإيرادات المتنوعة الأخرى بنسبة 52.2%.