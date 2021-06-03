شكرا لقرائتكم خبر عن "الكيميائية السعودية" توقع اتفاقية تعاون مع جلاكسو سميث كلاين للرعاية الصحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة جلاكسو سميث كلاين للرعاية الصحية السعودية المحدودة للتصنيع في مدينة الرياض للتصنيع في مصنع شركة "أجا فارما" في السعودية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية هو الاستفادة من خبرات شركة جلاكسو سميث كلاين للرعاية الصحية في قطاع الرعاية الصحية الاستهلاكية وضمان نقل التقنية الخاصة بمنتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب البيان، تصل مدة عقد الاتفاق إلى 5 سنوات، بإجمالي إيرادات تقدر ب 100 مليون ريال سعودي، مما يعني زيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتالي فمن المتوقع أن يسهم ذلك في توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ثامر المهيد أن هذا التعاون الاستراتيجي من شأنه أن يسهم في تحقيق هدف توطين قطاع الدواء، وأكد على أن "أجا فارما" تهدف إلى توفير منتجات صيدلانية ودوائية عالية الجودة لشركات الأدوية العالمية الموجودة في المنطقة.

ويُذكر أن شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة "أجا فارما" شركة تابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة وهي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول". وتمتلك شركة "أجا فارما" مصنعًا للأدوية والمنتجات الصيدلانية في حائل بالمملكة العربية السعودية،

وتجدر الإشارة إلى أن الكيميائية حققت صافي أرباح بلغ 40.8 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 38 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بالرغم من إرتفاع مخصص الزكاة والمصروفات البيعية والتسويقية.