شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "لازوردي للمجوهرات" تعتمد زيادة رأس المال بـ 145 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة لازوردي للمجوهرات، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 145 مليون ريال عن طريق طرح حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريالـ بنسبة زيادة تبلغ 33.72%.

وبحسب البيان، سترتفع عدد الأسهم من 43 مليون سهم إلى 57.5 مليون سهم، بنسبة زيادة 0.3372 حق لكل سهم.

هذا وتهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى سداد تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل والتوسع في قطاع البيع بالتجزئة - افتتاح متاجر جديدة و تطوير منصات التجارة الإلكترونية.

كذلك ستبحث الجمعية توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وستنظر الجمعية في تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

وتجدر الإشارة إلى أن لازوردي حققت صافي أرباح بلغ 10.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 21.4% في جميع قنواتها ومناطق انتشارها الجغرافي، وخفضت تكاليفها التشغيلية بنسبة 2.5% رغم الارتفاع الملحوظ في الإيرادات.