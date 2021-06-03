شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قبل بيانات وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع فى ظل نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة من واشنطن عن وظائف القطاع الخاص وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وعن قطاع الخدمات خلال أيار/مايو.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.25 % إلى مستوى 90.14 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.92 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 89.88 نقطة.

وأنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.05% ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.1% ، ضمن عمليات التعافي من مستويات منخفضة فى عدة أشهر.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.0% ، مقتربا بشدة من التداول قرب أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.62% المسجل يوم الثلاثاء ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص خلال أيار/مايو ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، قبل يوم من صدور بيانات الوظائف بالقطاعات الغير زراعية ،وعن قطاع الخدمات خلال أيار/مايو ،سوف توضح تلك البيانات كثيرا مدى قوى تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

وأصبحت الأسواق أكثر قلقا خلال الفترة الأخيرة حول ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي القوي المفاجئ فى الولايات المتحدة يشكل تهديدا لافتراض رئيسي بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقي منخفضة لفترة طويلة حتى 2023 على الأقل.

يصدر بحلول الساعة 12:15 غرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 645 ألف وظيفة جديدة خلال أيار/مايو بالمقارنة مع إضافة 742 ألف وظيفة فى نيسان/أبريل.

وتصدر بنفس التوقيت، طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.400 مليون فى الأسبوع المنتهي 28 أيار/مايو من 0.406 مليون الأسبوع الأسبق ،والتي تعد أدنى قراءة منذ آذار/مارس 2020 قبل انتشار جائحة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 63.0 نقطة خلال أيار/مايو من مستوى 62.7 نقطة فى نيسان/أبريل.