شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ،بعد مكاسب قوية على مدار جلستين ،سجلت خلالهما أعلى مستوياتها على الإطلاق ،وقاد الخسائر قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية ،عقب بيانات ضعيفة فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:11 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل بالجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 452.4 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد مكاسب قوية على مدار جلستين ،ليبتعد عن ذروة قياسية ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، بعد بيانات ضعيفة فى الصين.

أظهرت البيانات أن قطاع الخدمات سجل نموا بمستوى 55.1 نقطة فى أيار/مايو ، أقل من قراءة 56.3 نقطة فى نيسان/أبريل ،فى علامة سلبية حول تعافي الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من هذا العام.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.7% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.1% ،فى رابع مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، لكن جاءت المكاسب محدودة ،مع انتظار المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية غدا الجمعة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بحوالي 0.5% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.6% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.