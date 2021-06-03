شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع والأنظار على البيانات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، تحت ضغط ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية ، قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,890.81$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,907.86$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,909.69$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، بعد تراجع الدولار الأمريكي ،و فقد المعدن نسبة 0.3% فى اليوم السابق.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.0% ، مقتربا بشدة من التداول قرب أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.62% المسجل يوم الثلاثاء ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص خلال أيار/مايو ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، قبل يوم من صدور بيانات الوظائف بالقطاعات الغير زراعية ،سوف توضح تلك البيانات كثيرا مدى قوى تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

وأصبحت الأسواق أكثر قلقا خلال الفترة الأخيرة حول ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي القوي المفاجئ فى الولايات المتحدة يشكل تهديدا لافتراض رئيسي بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقي منخفضة لفترة طويلة حتى 2023 على الأقل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.08 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,041.75 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 أيار/مايو الماضي.