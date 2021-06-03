شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حيازة «المركزي» من الذهب 6.8% إلى 11.5 مليار درهم في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة حيازة «مصرف الإمارات المركزي» من الذهب 11.56 مليار درهم خلال شهر إبريل/ نيسان من العام 2021 بزيادة نسبتها 6.8 % وقيمتها 743 مليون درهم مقارنة مع 10.817 مليار درهم في شهر مارس/ آذار من العام ذاته.

وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم عن «المركزي» استمرار ارتفاع قيمة حيازته من الذهب للشهر الثاني على التوالي حيث بلغت قيمة الحيازة 10.481 مليار درهم في شهر فبراير من العام الجاري قبل أن تعود لمواصلة صعودها في شهر مارس ثم الارتفاع إلى المستوى المسجل في إبريل والمشار لهما سابقاً.

وكان شهر ديسمبر/ كانون ثاني من العام 2020 سجل أعلى مستوى لقيمة حيازة المصرف المركزي من الذهب وهو 12.862 مليار درهم وذلك وفقاً لما تظهره الإحصائيات الصادرة عن المصرف.

ولا يشكل رصيد المصرف المركزي من المعدن الأصفر سوى نسبة بسيطة جداً من إجمالي رصيده من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت قيمتها في شهر إبريل من العام الجاري 393.78 مليار درهم.

يشار إلى أن المصرف المركزي عاد لتكوين رصيد من الذهب مطلع العام 2015 وذلك بعدما قام في وقت سابق ببيع جميع حيازته من هذا المعدن الثمين واستبدال احتياطاته الأجنبية بسلة من العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار واليورو.

( وام)