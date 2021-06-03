شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع اتصالات خدمات الطوارئ يدق جرس الإنذار في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارتيل (فرنسا) - أ ف ب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إنه "من السابق لأوانه إجراء تقييم" بعد الأعطال في الشركة المشغلة لشبكة الاتصالات "أورانج" التي عرقلت الاتصال بخدمات الطوارئ مساء الأربعاء، لكنه "قلق جداً".

وأوضح ماكرون رداً على سؤال خلال زيارته لمنطقة لو في جنوب غرب فرنسا: "نحن في طور التقييم، ومن السابق لأوانه إجراء تقييم، لكن من الواضح أننا قلقون جداً".

وكان عطل في أجهزة لنقل الاتصالات منع الاتصال على أرقام خدمات الطوارئ، وكذلك الخطوط الأرضية بين الساعة 18,00 ومنتصف ليل الأربعاء/الخميس، وتعذر الاتصال بالعديد من خدمات الإنقاذ في كل أنحاء فرنسا.

من جهته، وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان العطل بأنه "خلل خطير وغير مقبول"، وقال الوزير إن شخصاً مصاباً "بمرض في القلب توفي على ما يبدو" في موربيهان (غرب) نظراً "لتعذر الوصول إلى خدمات الطوارئ في الوقت المناسب" بسبب هذا الفشل.

وأضاف أن "حادثتين أخريين تتعلقان بحالات في القلب والأوعية الدموية" وقعتا في ريونيون، لكن لا يمكنني القول ما إذا كان الوقت (الذي استغرقه وصول المساعدة) كان طويلاً على غير العادة، وما إذا كان السبب هو رقم الطوارئ هذا".

وتابع أن "ما هو مؤكد هو أن الناس شهدوا أنهم حاولوا الاتصال عدة مرات، وأنهم لم يتمكنوا من الحصول على مشغلين على الفور".

وأكدت مجموعة "أورانج" المشغلة الخميس، أن الشبكة "تعمل منذ منتصف الليل"، لكنها لا تزال "تحت المراقبة".

وأوضح دارمانان أنه تم استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة أورانج ستيفان ريشار إلى الوزارة لتقديم إيضاحات للحكومة.