انتفاضة دالاس المثيرة تقوده للفوز على كليبرز والتقدم بالأدوار الإقصائية

لوس أنجليس - رويترز

أنهى دالاس مافريكس الربع الثالث بتسجيل 16 نقطة دون رد، وصمد في الثواني الأخيرة للمباراة ليفوز 105-100 على لوس أنجليس كليبرز في الأدوار الإقصائية للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويتقدم مافريكس 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وأوقف دالاس انهياره أمام كليبرز منذ تقدمه 30-11 خلال الربع الأول للمباراة الثالثة، ليحقق فوزاً ثميناً قد يكون حاسماً في تأهله إذا نجح في إنهاء نحسه على أرضه في المباراة السادسة يوم الجمعة.

وهذه هي المرة الثانية في تاريخ الأدوار الإقصائية بالبطولة التي تنتهي فيها أول خمس مباريات بفوز الفريق الضيف بعدما كانت المرة الأولى بين سان أنطونيو سبيرز وهيوستون روكتس في نهائي الغرب عام 1995.

وكان الفريق الضيف الطرف الأفضل في الربع الأول بفضل تسجيل لوكا دونتشيتش 19 نقطة ليتقدم مافريكس 35-28، وتحسن كليبرز في الربع الثاني وتقدم في مناسبتين، لكن دالاس أنهى الشوط الأول لصالحه 56-54 بفضل نقطتين من ويلي كاولي-ستاين، وتقدم كليبرز بست نقاط بعد خمس دقائق من الربع الثالث، لكن الفريق دالاس استعاد تفوقه 73-72.

وأحرز ريجي جاكسون رمية ثلاثية ليتقدم كليبرز 75-73 قبل ثلاث دقائق من نهاية الربع الثالث.

وانتفض مافريكس ليسجل 16 نقطة متتالية، منها 11 نقطة ساهم فيها دونتشيتش سواء بالتمرير أو التسجيل، لينتهي الربع الثالث 89-75، وبعد وصول الفارق إلى 16 نقطة في بداية الربع الأخير، بدأ كليبرز يعود في المباراة بعدما أحكم قبضته على دونتشيتش الذي اكتفى بتسجيل نقطتين فقط.

وبدا أن مافريكس حسم المباراة قبل دقيقتين من النهاية بتقدمه 101-91، لكن كليبرز سجل تسع نقاط متتالية ليتقلص الفارق إلى نقطة واحدة قبل 39.5 ثانية من النهاية.

وأخطأ دونتشيتش في التمرير لترتد الهجمة إلى كليبرز في آخر 18.8 ثانية، وانطلق تيرانس مان إلى السلة، لكنه قرر التمرير إلى نيكولا باتوم الذي أهدر فرصة التقدم، ليستحوذ تيم هارداواي جونيور على الكرة المرتدة ويحصل على خطأ.

وأحرز هارداواي جونيور رميتن ليجعل النتيجة 103-100 مع تبقي 8.8 ثانية، وفشل كواي ليونارد في تسجيل رمية ثلاثية، وحصل جوش ريتشاردسون على خطأ ليحرز رميتين حرتين ويحسم فوز مافريكس.

وأنهى دونتشيتش المباراة مسجلاً 42 نقطة مقابل 20 نقطة لهارداواي جونيور، وهما فقط من أحرزا أكثر من عشر نقاط في صفوف مافريكس، وكان بول جورج الأكثر تسجيلاً في صفوف كليبرز برصيد 23 نقطة وتبعه ليونارد وله 20 نقطة.