شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3 – 6 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3 يونيو 2021، عقب هبوطه بقيمة 4 جنيهات تقريبًا في كافة الأعيرة الرسمية المتداولة في سوق الصاغة بمصر للمستهلكين، وذلك على خلفية تراجع عالمي للمعدن النفيس من 1909 إلى مستويات 1892 دولار، وقت كتابة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 696 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 812 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 928 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 6496 جنيها.

أونصة الذهب 1892 دولار.

واتجه الذهب العالمي نحو التراجع بختام جلسات التداول أمس الأربعاء بصورة محدودة ثم واصل الهبوط اليوم الخميس، وذلك مع الاتجاه لجنى الأرباح عقب صعود الأسعار العالمية للمعدن لمستويات كبيرة خلال مايو الماضي بعد أن صعد الذهب 7.8% على مدار الشهر.

يشار إلى أن سعر الذهب المسجل في السوق المصري، يقبل التغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، لأنه مرتبط بالسوق العالمي والتداولات الفورية للذهب، وكذلك الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية، والذى يختلف حسب نوع المشغولات الذهبية.