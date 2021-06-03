شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق الجملة بأكتوبر.. والبطاطس بين 1.5-3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 3-6-2021 استقرارا لجميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية بسوق الجملة ب6 أكتوبر، وذلك في ظل زيادة الإنتاج الزراعى لمختلف الأصناف.

وترواحت أسعار البطاطس بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، تتراوح أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات.

واستقرت أسعار الطماطم بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 3-7 جنيهات، وسجلت أسعار والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، سعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الباذنجان 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.