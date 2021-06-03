الاقتصاد

أسعار الخضروات بسوق الجملة بأكتوبر.. والبطاطس بين 1.5-3 جنيهات للكيلو

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القاهرة - سامية سيد -  شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 3-6-2021 استقرارا لجميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية بسوق الجملة ب6 أكتوبر، وذلك في ظل زيادة الإنتاج الزراعى لمختلف الأصناف. 

 

وترواحت أسعار البطاطس بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، تتراوح أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات. 

 

واستقرت أسعار الطماطم بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وأسعار الفاصوليا  بين 3-7 جنيهات، وسجلت أسعار والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. 

 

واستقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، سعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الباذنجان 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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