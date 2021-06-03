المجلس الوزارى للاتحاد الأوراسى يوافق على مشاركة مصر فى اتفاقية التجارة الحرة

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القاهرة - سامية سيد - وزير تجارة بيلاروسيا: تقديم كافة التسهيلات للتسجيل الفوري للشركات المصرية

أعلن فلاديمير ماكي وزير الخارجية البيلاروسية ان المجلس الوزاري للاتحاد الأوراسي قد اعتمد مشاركة مصر في اتفاقية التجارة الحرة لدول الاتحاد الأوراسى الذى يتضمن روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان الأسبوع الماضي بما يسمح بدخول المنتجات المصرية لأسواق دول الاتحاد دون رسوم جمركية و هو سينعكس بشكل مباشر على مضاعفة حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد، كما وافق ماكي واتحاد الغرف التجارية البيلاروسي المنظم للمنتدى الاقتصادي المشترك على عرض علاء عز استضافة مصر للمنتدى الاقتصادي المشترك المقبل .

وجاء ذلك خلال لقائه بأعضاء وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية المشارك بالمنتدى الاقتصادي بيلاروسيا – أفريقيا.

ومن جانبه قال فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومنع الممارسات الاحتكارية البيلاروسية أن بلاده ستقدم كافة التسهيلات والاستثناءات الممكنة للشركات المصرية لضمان تسجيلها فوريا لدخول الأسواق البيلاروسية نظرا لأهمية تنمية التعاون مع مصر.

وأشار إلي أنه سيتم عقد اللجنة الوزارية المشتركة فى اقرب وقت لوضع الأطر الحكومية لدعم مشاركة القطاع الخاص فى كافة مناحى التعاون الاقتصادي، كما قرر عمل لقاءات افتراضية قطاعية تتضمن الحكومتين والقطاع الخاص تعجيل تنفيذ التعاون المشترك فى تصنيع الشاحنات والمعدات الزراعية والأوتوبيسات الكهربائية، والادوية والمعدات الطبية الى جانب قطاعات التجارة المختلفة خاصة فى السلع الزراعية والغذائية والاخشاب والمعادن واستغلال آلية البورصة السلعية لتنمية الصادرات والواردات للجانبين.

ومن جانبه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان وفد اتحاد الغرف التجارية والذي يشارك فيه ممثلة ٣٥ شركة مصرية قد عقد مجموعة من اللقاءات والمباحثات مع كل من فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفلاديمير ماكي وزير الخارجية، وهاريتونشيك ديمتري إيفانوفيتش نائب وزير الصناعة، والكسندر اوسمولوفسكي رئيس البورصة السلعية العالمية، بهدف فتح فرص تنمية الصادرات المصرية والتصنيع المشترك فى مصر من أجل التصدير.

ومن جانبه عرض الدكتور علاء عز الفرص الاستثمارية الواعدة التى يقدمها الاقتصاد المصرى فى المشروعات الكبرى والبنية التحتية والغاز والبترول، والنقل واللوجيستيات، والتصنيع من اجل التصدير إلى أكثر من 3 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة في إفريقيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والافتا والميركسير وتركيا والولايات المتحدة، حيث يتم تنمية صادرات مصر وبيلاروسيا سويا إلى دول ثالثة من خلال التغلب على تكاليف الشحن والجمارك.

وقال إننا اليوم نصنع بشكل مشترك الجرارات البيلاروسية ونعيد تصديرها للأسواق الأفريقية من مصر، وتم الاتفاق على تعجيل البدء فى التصنيع المشترك للشاحنات والمعدات الزراعية بنفس الأسلوب، لتلبية احتياجات السوق المصرية الكبيرة لتنفيذ مشروعات استصلاح الـ 1.5 مليون فدان، ومحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وبناء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، و3500 فدان بوادى التكنولوجيا و35000 فدان من المناطق الصناعية.

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة للتعاون المشترك ومنها الاوتوبيسات الكهربائية طويلة المدى والتى نجحت بيلاروسيا فى تصنيعها بتكنولوجيا محلية، والصناعات الدوائية والطبية والامصال، وخطوط الانتاج للمصانع خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأشار إلى أن هذا الأسلوب من التعاون هو طريق ذو اتجاهين حيث تسعى مجموعة السويدى للكابلات المشاركة فى الوفد إلى التصنيع المشترك للكابلات والمحولات والعدادات الكهربائية فى بيلاروسيا من أجل التصدير إلى دول الاتحاد الأوراسى بمكونات من مصر إلى جانب المشاركة فى مشاريع الربط الكهربائي.

وأوضح عز أنه قد تم بحث التعاون في قطاعات أخرى أثناء مائدة مستديرة بحضور نواب وزراء الخارجية والزراعة والاغذية، والتعليم، والصحة، ورئيس بنك التنمية البيلاروسي إلى جانب المشاركة فى افتتاح المعرض الدولي المتخصص الحادي والثلاثين BELAGRO، وزيارة المنطقة الصناعية جريت ستون، مصنع مينسك للجرارات، ومصنع مينسك للشاحنات والسيارات.