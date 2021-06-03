شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات السودانى يطالب بالاستفادة من البريد فى خدمات الحكومة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هشام حسب الرسول وزير الاتصالات السوداني، إن الخدمات البريدية لا تعتبر حقًا أساسيًا للمواطن فحسب بل هي أيضًا حيوية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع البلدان، وفي ظل التطور الهائل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي أثر على حجم تداول الخدمات البريدية التقليدية، يتعين علينا جميعًا سواء صناع سياسات ومنظمين ومشغلين بالاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي وتغير احتياجات ومتطلبات المواطنين للعمل على تحسين نوعية الخدمات البريدية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمات الحكومة والتجارة الإلكترونية ودمج الخدمات البريد مع مشروعات الشمول المالي، وتطوير الخدمات البريدية، والاهتمام بالنية التحتية للخدمات البريدية مثل أنظمة الاتصالات والعنونة والرمز البريدي.

وأضاف "حسب الرسول"، خلال كلمته بمنتدى اللجنة العربية الدائمة للبريد بمدينة شرم الشيخ: "كما يتطلب استدامة الخدمات البريدية وصولولها إلى جميع السكان واستخدامها بجودة وأسعار معقولة"، وفي هذا الصدد دعا الدول أعضاء المنتدى، الاستمرار في التعاون وتبادل الدعم لتحسين هذه النوعيات من المشاريع، من خلال العمل المشترك الفعال لتقديم خدمات بريدية جيدة من خلال العمل كفريق واحد والعمل والتنسيق مستمر اليوم قبل الغد.

واستضافت مصر فعاليات منتدى اللجنة العربية الدائمة للبريد بمدينة شرم الشيخ وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 30 يونيو، وشهد المنتدى هذا العام مشاركة واسعة من قبل الوفود العربية المتخصصة وكبار الشخصيات البريدية العالمية المعنية على رأسها المهندس هشام حسب الرسول وزير الاتصالات السوداني وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وبسكال كليفاز نائب مدير عام المكتب الدولي للاتحاد، ويونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدى الافريقى الشامل، بالإضافة إلى مشاركة وفود 15 دولة من رؤساء الهيئات والمؤسسات البريدية العربية، وحضور كافة المرشحين لمنصبي المدير العام ونائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب قيادات البريد المصري على رأسها الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري.