شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد أمام المنتدى العربى: حققنا نجاحات فى التحول الرقمى والشمول المالى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن اجتماع الاتحاد البريدي العالمي الـ27 المقرر إقامته خلال أغسطس المقبل بكوت ديفوار، سيشهد مناقشة عددًا من الموضوعات والقضايا التي ستؤثر على مستقبل القطاع البريدي عالميًا، ولذا فأن الدورة الـ39 للجنة العربية الدائمة للبريد تكتسب أهمية إضافية من حيث التوقيت وكونها فرصة للبلدان العربية للتباحث وتبادل الآراء حول تلك القضايا الهامة والعمل معًا على استكشاف طاقات مستقبل القطاع البريدي، والعمل معًا على تدعيمه وتطويره لمواكبة تطلعات مواطنينا ومجتمعاتنا.

وأضاف "فاروق"، خلال كلمته بمنتدى اللجنة العربية الدائمة للبريد بمدينة شرم الشيخ، أن البريد المصري حقق نجاحات عديدة سواء في الشمول المالي والاتصال الرقمي وخدمات الدفع الرقمية، والتوسع في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية وتمكين الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى الأسواق الخارجية، إلا أن التحديات التي تواجه مشغلي الخدمات البريدية، باتت أكثر ضراوة وشراسة وأصبح التحول الرقمي هو الملاذ الأساسي للحفاظ على الاستدامة الاقتصادية لمشغلي الخدمات البريدية، والحفاظ على معدلات نمو جيدة وتطوير نماذج أعمال متنوعة ومبتكرة.

وتابع أن البريد المصري سعى نحو بناء قدراته في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني والاعتماد على الذكاء الاصطناعي ونظم الجغرافية المكانية لتطوير أعماله علاوة على عقد عدد من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الشركات العالمية والشركات الوطنية لاستكشاف نماذج أعمال وتوظيف تلك الخبرات لخدمة المجتمع، والمساهمة بفعالية وإيجابية في حياة المواطنين، وهو ما أثمر عن فوز البريد المصري بجائزة التميز الرقمي كأفضل مؤسسة بريدية عربية تطبق التحول الرقمي خلال منتدى اتحاد المصارف العربية.

واستضافت مصر فعاليات منتدى اللجنة العربية الدائمة للبريد بمدينة شرم الشيخ وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 30 يونيو، وشهد المنتدى هذا العام مشاركة واسعة من قبل الوفود العربية المتخصصة وكبار الشخصيات البريدية العالمية المعنية على رأسها المهندس هشام حسب الرسول وزير الاتصالات السوداني وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وبسكال كليفاز نائب مدير عام المكتب الدولي للاتحاد، ويونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الافريقي الشامل، بالإضافة إلى مشاركة وفود 15 دولة من رؤساء الهيئات والمؤسسات البريدية العربية، وحضور كافة المرشحين لمنصبي المدير العام ونائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب قيادات البريد المصري على رأسها الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري.