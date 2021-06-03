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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد أمام المنتدى العربى: حققنا نجاحات فى التحول الرقمى والشمول المالى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وتابع أن البريد المصري سعى نحو بناء قدراته في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني والاعتماد على الذكاء الاصطناعي ونظم الجغرافية المكانية لتطوير أعماله علاوة على عقد عدد من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الشركات العالمية والشركات الوطنية لاستكشاف نماذج أعمال وتوظيف تلك الخبرات لخدمة المجتمع، والمساهمة بفعالية وإيجابية في حياة المواطنين، وهو ما أثمر عن فوز البريد المصري بجائزة التميز الرقمي كأفضل مؤسسة بريدية عربية تطبق التحول الرقمي خلال منتدى اتحاد المصارف العربية.
واستضافت مصر فعاليات منتدى اللجنة العربية الدائمة للبريد بمدينة شرم الشيخ وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 30 يونيو، وشهد المنتدى هذا العام مشاركة واسعة من قبل الوفود العربية المتخصصة وكبار الشخصيات البريدية العالمية المعنية على رأسها المهندس هشام حسب الرسول وزير الاتصالات السوداني وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وبسكال كليفاز نائب مدير عام المكتب الدولي للاتحاد، ويونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الافريقي الشامل، بالإضافة إلى مشاركة وفود 15 دولة من رؤساء الهيئات والمؤسسات البريدية العربية، وحضور كافة المرشحين لمنصبي المدير العام ونائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب قيادات البريد المصري على رأسها الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري.