شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح سامح سليمان لمنصب الأمين العام للاتحاد البريدى الأفريقى الشامل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض سامح عبد الستار سليمان رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة البريد المصري لمنصب الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، خلال الانتخابات التي ستجرى على هذا المنصب خلال العام الجارى.

وفي هذا الصدد، قال سامح عبد الستار سليمان رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة البريد المصري، إن انعقاد فعاليات منتدي اللجنة العربية الدائمة للبريد بمدينة شرم الشيخ، فرصة لتوحيد الدول العربية مرشح لها ليمثل المنطقة العربية في منصب الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، نظرًا لأهمية هذا المنصب الإقليمي الهام لخلق مساحة من العمل الأفريقي تجعل القارة الأفريقية في المكانة التي تستحقها.

وأضاف "سليمان" أن هناك 6 مرشحين من الدول العربية يشاركون بمنتدى اللجنة العربية الدائمة للبريد، ليعرضوا خططهم ورؤيتهم على الدول العربية المشاركة لاخيتار من يمثلهم عالميًا في الاتحاد البريدى الأفريقي الشامل لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى تجميع المواقف العربية وحشدها قبل انعقاد الكونجرس البريدى فى كوت ديفوار؛ لكى لا توضع سياسات تغير من شكل صناعة البريد بعد مرحلة الكوفيد من شأنها أن تؤثر سلبيًا أكثر على العمل البريدي العربي، بخلاف أن منصة ستكون انطلاق عودة الحياة الطبيعية للعمل البريدي.

واستضافت مصر فعاليات منتدى اللجنة العربية الدائمة للبريد بمدينة شرم الشيخ وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 30 يونيو، وشهد المنتدى هذا العام مشاركة واسعة من قبل الوفود العربية المتخصصة وكبار الشخصيات البريدية العالمية المعنية على رأسها المهندس هشام حسب الرسول وزير الاتصالات السوداني وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وبسكال كليفاز نائب مدير عام المكتب الدولي للاتحاد، ويونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الافريقي الشامل، بالإضافة إلى مشاركة وفود 15 دولة من رؤساء الهيئات والمؤسسات البريدية العربية، وحضور كافة المرشحين لمنصبي المدير العام ونائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب قيادات البريد المصري على رأسها الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري.