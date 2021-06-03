شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية في محاولة للابتعاد عن مستوى 0.7765، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط بقية اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، معتمدين على الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 0.7615.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7680 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط