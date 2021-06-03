شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر عقود خام برنت على ثباته فوق أرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 71.35، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستويات 72.20 ثم 73.60 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن كسر 71.35 سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.80 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد