شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق حاجز 69.00 دولار، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على حافز إيجابي قوي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 69.55 ثم 70.45 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 67.95 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 70.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد