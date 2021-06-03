شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية الآن ليكسر دعم القناة الصاعدة ويحاول الثبات دونه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن التماسك دونه يليه كسر مستوى 27.70 سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف مناطق 27.00 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للتداول فوق 28.00 لاستعادة الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 29.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.60 والمقاومة 28.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد