شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي جديد ليكسر دعم القناة الفرعية الصاعدة ويبدأ الضغط على الدعم المحوري 1894.20، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد كسر المستوى المذكور سيوقف الارتفاع المقترح صباحاً ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض لزيارة مناطق 1855.00 بشكل رئيسي، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 1901.00 لإنعاش السيناريو الإيجابي الذي يتواجد هدفه التالي عند 1928.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1885.00 والمقاومة 1925.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد