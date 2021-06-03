شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال داخل النطاق الجانبي بين الدعم 1.4095 والمقاومة 1.4238، لنستمر بترجيح الحركة الجانبية على المدى اللحظي إلى أن يتم اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم التحرّك نحو الأهداف المشار لها في تقريرنا السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4070 والمقاومة 1.4250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي