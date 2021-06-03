الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال داخل النطاق الجانبي بين الدعم 1.4095 والمقاومة 1.4238، لنستمر بترجيح الحركة الجانبية على المدى اللحظي إلى أن يتم اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم التحرّك نحو الأهداف المشار لها في تقريرنا السابق.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4070 والمقاومة 1.4250

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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