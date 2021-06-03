شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة ليختبر مستوى 1.2175، وكما أشرنا صباحاً، يمثّل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 1.2240، حيث يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

لذلك، سنستمر في حياديتنا حتى الآن، وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2130 والمقاومة 1.2300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير