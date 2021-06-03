شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية بالبورصة الكويتية ترتفع إلى 16.5 مليار دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية بسوق الكويت للأوراق المالية من 12.96 مليار دينار في نهاية العام الماضي الى 16.56 مليارا خلال الربع الأول من هذا العام.

ووفقا لإحصائية لهيئة أسواق المال، فإن إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية، التي تحت إدارة الشركات، وعددها 45 شركة، يبلغ 3.872 مليارات دينار، بحسب صحيفة "الجريدة".

وبحسب الإحصائية، تبلغ القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية التي تخضع لإدارة العميل نفسه 4.609 مليارات، في المقابل تبلغ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للحفظ 7.77 مليارات.

ويبلغ عدد المحافظ الاستثمارية 4481 محفظة تديرها 45 شركة، 879 تقع تحت إدارة الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال، 5657 تخضع لإدارة العملاء، في حين يوجد 495 محافظا للحفظ.

وأوضحت الإحصائية أن القيمة السوقية للأوراق المالية تبلغ 16.121 مليار دينار، مقابل القيمة السوقية للنقد والتي لا تتجاوز 439.32 ملايين.

وبينت الإحصائية أن عدد عملاء المحافظ الاستثمارية 3703 عملاء، يبلغ عدد الكويتيين منهم 2764 مواطنا، في حين يبلغ عدد عملاء المحافظ غير الكويتيين 850 عميلا.

وذكرت أن عدد العملاء الطبيعيين يصل الى نحو 2745 عميلاً، مقابل 851 عميلا اعتباريا.

يشار إلى أن الشركات المرخص لها التي تدير محافظ استثمارية تلتزم بإعداد 3 تقارير طلبتها منها هيئة أسواق المال تشمل أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ الاستثمارية، على أن يتضمن التقرير شرحاً مفصلاً عن الجهاز المسؤول عن إدارة كل شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية للعملاء ومحافظ الشركة، ويتم تزويد هيئة أسواق المال بأيّ تغيير يطرأ على الجهاز القائم على إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل فوري.

كما ينبغي على الشركات التي تدير محافظ استثمارية ضرورة الالتزام بالحد الأدنى من معايير الرقابة الدقيقة على غرف التداول وتحديد الأشخاص المخولين بإدارة المحافظ، مع وضع كاميرات وفصل مهام الإدارة العليا عن الأدوار التي يقدّمها مديرو محافظ الغير، مع وضع آلية للالتزام بتسجيل المكالمات الهاتفية.