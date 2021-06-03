شكرا لقرائتكم خبر عن «وربة الكويتي» يرتب صفقتي صكوك بقيمة مليار دولار لـ «السيادي الماليزي» والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك وربة المدرج بسوق الكويت المالي عن نجاحه في إدارة وترتيب صفقتين منفصلتين لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار، لصالح صندوق الثروة السيادي الماليزي.

وتمت الصفقة بقيادة كل من سي آي أم بي، بنك سنغافورة للتطوير، جي بي مورغان، ميتسوبيشي يو أف جيه المالية القابضة والمؤسسة المصرفية الخارجية الصينية المحدودة كمديرين إصدار رئيسيين ومديري سجل اكتتاب المشتركين، بينما قام كل من بيتك كابيتال وبنك وربة بدور مديري الإصدار الرئيسيي، بحسب صحيفة " الأنباء الكويتية".

وقد تم الإصدار الأول بقيمة 400 مليون دولار لمدة 5 سنوات، مع كوبون ثابت بمعدل ربح بنسبة 2.78%، فيما تم الإصدار الثاني بقيمة 600 مليون دولار لمدة 10 سنوات، مع كوبون ثابت بمعدل ربح بنسبة 1.658%.

وقد تم تعيين بنك وربة إلى جانب بعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وذلك لإدارة الإصدار المدرج في بورصة ماليزيا للأوراق المالية بيرهاد، وبورصة سنغافورة للأوراق المالية المحدودة.

وكان بنك وربة الكويتي استعان منتصف العام الماضي بأربع مؤسسات مالية ومصرفية كويتية لطرح صكوك بما لا يتجاوز 150 مليون دينار، تضم بنوك (بيتك، بوبيان، برقان) بجانب شركة كامكو للاستثمار.

وأوضح البنك في بيان سابق للبورصة الكويتية، أنه تم تسعير الصكوك لأجل 5 سنوات تستحق في 17 يونيو 2025، على أن تعادل نسبة الربح سعر الخصم من بنك الكويت المركزي إضافة إلى 100 نقطة أساس.