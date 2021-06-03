شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل مستويات أعلى جديدة فى عدة سنوات بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى حوالي ثلاث سنوات ،وخام برنت أعلى مستوى فى سنتين ، بعدما أظهرت بيانات أولية فى الولايات المتحدة ،انخفاض كبير فى المخزونات التجارية ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ،البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 69.37$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 68.74$، وسجل أدنى مستوي عند 68.65$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.0% إلى مستوي 71.96$ للبرميل الأعلى منذ أيار/مايو 2019 ، من مستوى الافتتاح عند 71.24$ ، وسجل أدنى مستوي عند 71.16$.

حقق الخام الأمريكي بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.1% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.9% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل توقعات طلب قوي على الوقود فى الموسم الصيفي فى الولايات المتحدة.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 28 أيار/مايو، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 483 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 26 شباط/فبراير الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي مليون برميل.

من ناحية أخرى ،أظهرت بيانات لتحالف "أوبك بلس" إنه بحلول نهاية العام الجاري ، سيصل الطلب العالمي على النفط إلى 99.8 مليون برميل يوميا مقابل معروض بحوالي 97.5 مليون برميل ،بما يعني تحول السوق إلى العجز خلال الربع الأخير من هذا العام.