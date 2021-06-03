شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل انتعاش مستويات العملة الأمريكية ، فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة قرب ذروة أسبوعين ، قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل توضح مدى قوة تعافى أكبر اقتصاد فى العالم.

انخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 0.3% إلى 1.2178$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2210$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2214$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،ضمن عمليات تصحيح من مستويات تقترب من ذروة أربعة أشهر.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.2% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

زاد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بحوالي 0.9% ، ليتداول قرب أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.62% المسجل يوم الثلاثاء ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص خلال أيار/مايو ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، قبل يوم من صدور بيانات الوظائف بالقطاعات الغير زراعية ،سوف توضح تلك البيانات كثيرا مدى قوى تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

وأصبحت الأسواق أكثر قلقا خلال الفترة الأخيرة حول ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي القوي المفاجئ فى الولايات المتحدة يشكل تهديدا لافتراض رئيسي بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقي منخفضة لفترة طويلة حتى 2023 على الأقل.