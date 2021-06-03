شكرا لقرائتكم خبر عن «الظاهرة بايوا» تفتتح مرفقاً جديداً في دبي دعماً لجهود الأمن الغذائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الظاهرة بايوا» عن افتتاح مرفقها الجديد في إمارة دبي. وتعزز هذه الخطوة من وصول محصول الطماطم عالي الجودة والمزروع داخل الدولة تحت العلامة التجارية «محلي» إلى أسواق دبي والإمارات الشمالية.

ويمثل هذا التوسّع خطوةً متقدمة نحو تحقيق رؤية «الظاهرة بايوا» في ترسيخ حضورها في الأسواق، وترويج محصولها المتنوع من أصناف الطماطم الطازجة على امتداد الدولة. وسيساهم المرفق الجديد في تعزيز الإمكانات اللوجستية للشركة، وتسريع وتيرة توزيع محاصيلها في مختلف الأسواق المحلية. ويتضمن هذا المرفق منصةً مُجهَّزةً بالكامل لتحميل وتفريغ الحاويات على متن الشاحنات، يتولى إدارتها وتشغيلها فريق عمل خبير لضمان كفاءة العمليات.

جهوزية

وقال جورج تشيرني، مدير عام شركة «الظاهرة بايوا»: «بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب سوق دبي المركزي للخضار والفواكه، يعزز المرفق الجديد إدارتنا لعمليات النقل والتوزيع اليومية لمحاصيلنا، ويضمن وصولها إلى الأسواق المحلية بدبي والإمارات الشمالية خلال ساعاتٍ قليلة.

وتعكس هذه الخطوة جاهزيتنا لخدمة جميع أسواق الدولة تماشياً مع رؤيتنا الطموحة في التوسع وترسيخ ريادتنا ضمن القطاع الزراعي المستدام. ونتطلّع قُدُماً إلى رَفد المتاجر المحلية الكبرى بالطماطم الطازجة عالية الجودة بصورة فورية وسريعة، مدعومين بقدرة عالية على تلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية وتوفير خياراتٍ أفضل للمستهلكين، لا سيما الطماطم المزروعة محلياً التي تتفرّد بجودتها العالية ومذاقها المتميز. ونجدّد التزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا للقيام بدورٍ فاعل في تسريع وتيرة نمو وتطوّر قطاع الأعمال الزراعية في الدولة. ونعتزّ من جانبنا بمساهماتنا الفاعلة في دعم جهود الإمارات لزيادة حجم الإنتاج الزراعي المحلي، من خلال توفير الطماطم الطازجة على مدار العام بمنهجيةٍ آمنة ومُستدامة».

وتماشياً مع التزامها الراسخ بمسؤوليتها البيئية، تقوم «الظاهرة بايوا» بجني محاصيل الطماطم عالية الجودة باستخدام أحدث الطرق الزراعية المُبتكرة والمُستدامة، وبالاعتماد على تقنية إعادة تدوير الري بنسبة 100% وأنظمة الري عالية الكفاءة التي تحدّ من استهلاك المياه بمعدَّل 80% مقارنة بوسائل الري التقليدية المستخدمة في الحقول المفتوحة. وتتبنى الشركة المعايير الأوروبية لجودة الغذاء، وتقوم بتوزيع محاصيل الطماطم عالية الجودة بأسعار تنافسية تحت العلامة التجارية «محلي». وتسعى الشركة لمواصلة جهودها السبّاقة لإنتاج محاصيل زراعية أخرى، انسجاماً مع استراتيجياتها التوسعيَّة الطموحة.