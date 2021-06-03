احتياطي مصر الأجنبي يكفي لتغطية واردات 8 شهور

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر اليوم الخميس: إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد الذي يتجاوز 40 مليار دولار يغطي احتياجات الاستيراد لنحو ثمانية شهور. وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.343 مليار دولار بنهاية إبريل/ نيسان. (رويترز)