شكرا لقرائتكم خبر عن احتياطي مصر الأجنبي يكفي لتغطية واردات 8 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
متجاوزاً الـ 40.3 مليار دولار بنهاية إبريل
3 يونيو 2021
12:25 مساء
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FILE PHOTO A camel guide waits for customers next to the pyramid of Khafre or "Chefren" at the Giza pyramids plateau in Giza, Egypt December 18, 2020. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر اليوم الخميس: إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد الذي يتجاوز 40 مليار دولار يغطي احتياجات الاستيراد لنحو ثمانية شهور. وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.343 مليار دولار بنهاية إبريل/ نيسان. (رويترز)