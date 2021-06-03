الاقتصاد

احتياطي مصر الأجنبي يكفي لتغطية واردات 8 شهور

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

متجاوزاً الـ 40.3 مليار دولار بنهاية إبريل

3 يونيو 2021

12:25 مساء

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FILE PHOTO A camel guide waits for customers next to the pyramid of Khafre or "Chefren" at the Giza pyramids plateau in Giza, Egypt December 18, 2020. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر اليوم الخميس: إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد الذي يتجاوز 40 مليار دولار يغطي احتياجات الاستيراد لنحو ثمانية شهور. وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.343 مليار دولار بنهاية إبريل/ نيسان. (رويترز)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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