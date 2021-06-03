شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية تجرى تعديلا على رخصة السجائر وتطرحها للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الشركات العاملة في سوق إنتاج السجائر الشروط الجديدة لزيادة رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، بعد مراجعتها مع مجلس الوزراء خلال شهرى أبريل ومايو 2021.

ووفق التعديلات الجديدة للرخصة، فإنه تم إلغاء شرط عدم إصدار رخص تصنيع أخرى لمدة 10 سنوات "مع التزام الدولة بعدم طرح أى رخص جديدة لصناعة كل أو جزء من المنتجات التبغية بقيمة وشروط مالية تقل عن الرخصة موضوع المزايدة".

وقال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إنه جرى تخفيض شرط الإنتاج إلى مليار سيجارة سنويا بالسوق المحلى، بدلا من 15 مليارا.

يشار إلى أن الشرقية للدخان، ستكون مشارك فى رخصة صناعة السجائر فى مصر بوصفها المنتج الرئيسى للسجائر والتبغ والمعسل فى مصر.

وجرى تعديل البنود سابقة الذكر، مع الإبقاء على مساهمة الشرقية للدخان بحوالى 24% من رأسمال الشركة التى سيؤسسها صاحب العرض الفائز.

ومنحت التنمية الصناعية شركات السجائر الراغبة فى الاشتراك بالمزايدة، مهلة شهرين لتقديم العروض الفنية للمزايدة بحد أقصى أغسطس 2021.