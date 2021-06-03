شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الخميس.. الكيلو بين 29-31 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-6-2021 شهدت استقرارا فى الأسواق المحلية.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا عقب شهر رمضان حتى استقر سعر الكيلو في المزرعة عند 25 جنيها بالنسبة للدواجن البيضاء، ويتراوح سعر المستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو واستقرت أسعار الدواجن البلدى عند 32 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك إلى 36-37 جنيها للكيلو.

وأشار رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 33-36 جنيها الكيلو، وأسعار البيض شهدت إرتفاعا، حيث سجلت الكرتونة، 35.جنيها ويصل سعر المستهلك إلى 39-42 جنيها وسعر البيض البلدى وصل 40 جنيها في المزرعة 45 - 47 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.