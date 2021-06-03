الاقتصاد

58.2 % نسبة الزيادة فى كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة عام 18/19

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القاهرة - سامية سيد -  

ومن أهم المؤشرات، ارتفاع كـمية الطـاقة الكـهربائية المـولدة من الطــاقة المتـجددة (شمسـى / رياح) عام 2018/2019 حيث سجلت 4543 جيـجا وات/ساعة مقابل 2871 جيجــاوات/سـاعة عام 2017/2018 بنسبة قدرها 58.2%.

 

ويمثل قطاع الكهرباء المصدر الرئيسى لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك المنتجات البتروليــة والغاز الطبيعي حيث بلغت نسبته 42% من إجمالى الانبعاثات يليه قطاع النقل بنسبة 19% ثم قطـاع الصناعة بنسبة 15%، بينما ساهم القطــاع المنـزلى والتجــارى بنسبة 8٪، في حين ساهمت القطاعات الأخرى بنسبة 16% من إجمالي الانبعــاثـــات عام2018/2019.

 

وبلغت كمية الإنبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 199.86 مليون طن عام 2018/2019 مقابل 206.75 مليون طن عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.3 ٪.

 

وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيه منذ عام 1972، حيث أنشئ برنامج الأمم المتحدة للبيـئة  "  UNEP " بهدف دراسة المخاطر المحيطة بالبيئة والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر للحفاظ على البيئة، وبأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "إعادة التصور. إعادة الإنشاء . الاستعادة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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