شكرا لقرائتكم خبر عن 58.2 % نسبة الزيادة فى كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة عام 18/19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن أهم المؤشرات، ارتفاع كـمية الطـاقة الكـهربائية المـولدة من الطــاقة المتـجددة (شمسـى / رياح) عام 2018/2019 حيث سجلت 4543 جيـجا وات/ساعة مقابل 2871 جيجــاوات/سـاعة عام 2017/2018 بنسبة قدرها 58.2%.

ويمثل قطاع الكهرباء المصدر الرئيسى لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك المنتجات البتروليــة والغاز الطبيعي حيث بلغت نسبته 42% من إجمالى الانبعاثات يليه قطاع النقل بنسبة 19% ثم قطـاع الصناعة بنسبة 15%، بينما ساهم القطــاع المنـزلى والتجــارى بنسبة 8٪، في حين ساهمت القطاعات الأخرى بنسبة 16% من إجمالي الانبعــاثـــات عام2018/2019.

وبلغت كمية الإنبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 199.86 مليون طن عام 2018/2019 مقابل 206.75 مليون طن عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.3 ٪.

وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيه منذ عام 1972، حيث أنشئ برنامج الأمم المتحدة للبيـئة " UNEP " بهدف دراسة المخاطر المحيطة بالبيئة والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر للحفاظ على البيئة، وبأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "إعادة التصور. إعادة الإنشاء . الاستعادة.