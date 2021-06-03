شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الخميس.. الطن بين 14300-14600جنيه تسليم المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن سوق مواد البناء شامل أسعار الأسمنت والحديد والزلط يشهد استقرارا خاصة بعد إعلان مصانع الحديد والصلب قائمة الأسعار مع بداية شهر يونيو.

وسجل حديد التسليح اليوم الخميس 3-6-2021، نحو 14300-14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، وبالنسبة لسعر المستهلك يتراوح بين 14500-14800 جنيه للطن.

وتراوحت أسعار الأسمنت الأسود وفقا لسعر المصنع بين 675-800 جنيه ويتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها، وسجلت أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن.