شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى اللجنة العربية الدائمة للبريد فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم فعاليات منتدي اللجنة العربية الدائمة للبريد بمدينة شرم الشيخ وذلك خلال الفترة من 31 مايو الى 3 يونية 2021 حيث شهد المنتدى هذا العام مشاركة واسعة من قبل الوفود العربية المتخصصة وكبار الشخصيات البريدية العالمية المعنية على رأسها المهندس هشام حسب الرسول وزير الاتصالات السوداني وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وبسكال كليفاز نائب مدير عام المكتب الدولي للاتحاد، ويونس جبرين الامين العام للاتحاد البريدي الافريقي الشامل، بالإضافة الى مشاركة وفود 15 دولة من رؤساء الهيئات والمؤسسات البريدية العربية، وحضور كافة المرشحين لمنصبي المدير العام ونائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، الى جانب قيادات البريد المصري على رأسها الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان هذا المنتدي يتمتع بأكبر مشاركة بريدية دولية وإقليمية عقب جائحة كورونا مشيراً إلي أن اجتماعات اللجنة في دورتها الحالية تحمل اهمية خاصة حيث انها تناولت في جلساته على مدار ثلاثة ايام متتالية مناقشة عدد من المحاور المهمة على رأسها دور وأهمية التحول الرقمي والتجارة الالكترونية، والتضمين المالي في مستقبل الخدمات البريدية المقدمة للمواطن العربي، ومناقشة أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد البريدي العالمي في أغسطس 2021 بالعاصمة الايفوارية ابيدجان، مشيراً إلي أن البريد المصري يسعي جاهداً إلي استثمار هذا الحدث الهام للترويج لدعم المرشح المصري في انتخابات منصب الامين العام للاتحاد البريدي الافريقي الشامل والتي ستقام خلال مؤتمر المفوضين للاتحاد المقرر تنظيمه بزيمبابوي الشهر القادم.

واضاف الدكتور شريف فاروق ان استضافة مصر ممثلة في البريد المصري لاجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد تؤكد على ريادتها على المستويين الاقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على كافة المستويات بالإضافة إلي أنها تعد المبادرة الاولي لاستعادة الحركة الطبيعية للمؤتمرات الدولية عقب جائحة كورونا، وذلك مع تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين في المنتدى.

وفي ختام فعاليات منتدي اللجنة العربية الدائمة للبريد التقي الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري السيد المهندس هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات السوداني، وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وبسكال كليفاز نائب مدير عام المكتب الدولي للاتحاد، ويونس جبرين الامين العام للاتحاد البريدي الافريقي الشامل، والمرشحين لمنصبي المدير العام ونائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة في مجال العمل البريدي تمهيداً لتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة في مجالات تطوير الخدمات البريدية واللوجستية كما تناول اللقاء استعراض حزمة خدمات مشتركة تخص خدمات التجارة الالكترونية بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بما يضمن تقديم خدمات متميزة للعملاء.