شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 812 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في مصر مستهل تداولات اليوم الخميس 3 يونيو 2021، بقيمة 4 جنيهات تقريبًا في كافة الأعيرة الرسمية المتداولة في سوق الصاغة بمصر للمستهلكين، وذلك على خلفية تراجع عالمي للمعدن النفيس من 1909 إلى مستويات 1892 دولار وقت كتابة هذه السطور.

وهبط الذهب عيار 21 وهو عيار الذهب الرئيسي في مصر لمستويات 812 جنيها للجرام مقابل 816 جنيها في تداولات أمس، متأثرًا بهبوط سعر أونصة الذهب في التداولات الفورية بنسبة 0.96 %.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 سعر 928 جنيها للجرام، في حين يسجل الجنيه الذهب سعر 6496 جنيها، وأونصة الذهب 1892 دولار "سعر فورى يتغير طوال الوقت".

واتجه الذهب العالمي نحو التراجع بختام جلسات التداول أمس الأربعاء بصورة محدودة ثم واصل الهبوط اليوم الخميس، وذلك مع الاتجاه لجنى الأرباح عقب صعود الأسعار العالمية للمعدن لمستويات كبيرة خلال مايو الماضي بعد أن صعد الذهب 7.8 % على مدار الشهر.

يشار إلى أن سعر الذهب المسجل في السوق المصري، يقبل التغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، لأنه مرتبط بالسوق العالمي والتداولات الفورية للذهب، وكذلك الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية، والذى يختلف حسب نوع المشغولات الذهبية.