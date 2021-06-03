شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10085 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2193 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 12479 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3911 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2329 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3246 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بلتون المالية القابضة، جلاكسو سميثكلاين، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، ليسيكو مصر.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، استمرار إدراج أسهم شركة الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسوق الصفقات الخاصةOPR) ) لمدة شهرين تبدأ من يوم الأحد الموافق 6 يونيو الجاري بذات سعر الشراء بالعرض السابق وقدره 3.91 جنيه للسهم الواحد وذلك لاستكمال شراء باقي أسهم صغار المساهمين الذين لم يستطيعوا التقدم للبيع خلال الفترة السابقة طبقًا للطلب الوارد للبورصة المصرية من شركة السمسرة التي تمثل الطرف المشتري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 10 آلاف سهم، 206.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7 ملايين سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، 6.3 مليون سهم، 2.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ابن سينا فارما، 25 ألف سهم، 698.8 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية 22668 سهم.

وأعلنت شركة ابن سينا فارما، تنفيذ شراء 600 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء.

وأعلنت شركة بلتون المالية القابضة، بيع المساهم عبد اللطيف محجوب 20.5 مليون سهم بسعر 3.8963 جنيه ليصل إجمالي الصفقة 79.8 مليون جنيه، وبذلك تنخفض نسبة مساهمتها من 6.5055% إلى 3.8963%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة أوراسكوم كونستركشون بي إل سي، عن زيادة صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund نسبة ملكيته في أسهم الشركة لتصل إلى 11.11% من إجمالي أسهم أوراسكوم.